La probabile formazione della Cremonese: 4-2-3-1 offensivo, Ciofani davanti

Le possibili scelte di Fabio Pecchia in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino

Domani inizierà ufficialmente la stagione 2021-2022 del Torino. I granata scenderanno in campo alle ore 21 allo stadio Olimpico "Grande Torino" contro la Cremonese per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. In palio c'è l'accesso al prossimo turno, in cui la squadra vincente affronterà una tra Sampdoria e Alessandria.

SCHIERAMENTO - Domenica la Cremonese scenderà in campo con il 4-2-3-1, firma tattica di Pecchia dal suo arrivo in grigiorosso a gennaio. Tra i pali nessun dubbio per Marco Carnesecchi: il portiere titolare in Nazionale Under 21 nonché unico italiano nella top23 di Euro U21, è tra le certezze del tecnico di Formia. Nel quartetto difensivo si va verso la conferma di Leonardo Sernicola a destra, in vantaggio su Alessandro Fiordaliso, e di Emanuele Valeri a sinistra; i centrali saranno invece Caleb Okoli e Luca Ravanelli, considerando anche il forfait dell'infortunato Emanuele Terranova. In mediana dovrebbero spuntarla Michele Castagnetti e Luca Valzania, altro prestito dall'Atalanta. Jaime Baez sarà il fulcro del terzetto offensivo, con Luca Vido e Cristian Buonaiuto in pole per affiancarlo. Tra le certezze anche la prima punta, Daniel Ciofani, imprescindibile per Pecchia tra gli undici titolari in tutto il precampionato e capocannoniere della Cremonese nell'ultima stagione con 11 reti. Tra gli assenti per infortunio, oltre a Terranova, anche il difensore centrale Matteo Bianchetti e il portiere Enrico Alfonso.