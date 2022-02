La riconoscenza di Bremer: è un rinnovo che dà potere al Toro sul mercato

In un mondo dove gli addii a zero sono sempre più frequenti, il brasiliano ha voluto gratificare il club che lo sta rendendo grande

Alberto Giulini

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Gleison Bremer ha rinnovato il contratto con il Toro fino al 30 giugno 2024. Un segno prima di tutto di riconoscenza quello del centrale brasiliano, che al tempo stesso vede ricompensate con un aumento dell'ingaggio le ottime prestazioni degli ultimi mesi.

LA RICONOSCENZA - Quello di Bremer, come detto, è un segno di riconoscenza nei confronti della squadra che nell'estate del 2018 lo ha portato in Europa e che gli ha sempre dato fiducia. L'attuale contratto sarebbe scaduto nel 2023 ed in estate, in caso di cessione, il Toro avrebbe dovuto fare i conti con un prezzo inevitabilmente più contenuto per evitare di perdere il giocatore a zero al termine della prossima stagione. È in tal senso emblematico il caso di Vlahovic, anche lui in scadenza nel 2023 ma senza alcuna intenzione di rinnovare con la Fiorentina: i viola per strappare una buona cifra, hanno dovuto venderlo nella sessione di mercato appena concluso. Un comportamento diametralmente opposto a quello del difensore granata.

LA CESSIONE - Il rinnovo di Bremer ovviamente non significa permanenza al Toro fino al 2024, anzi. Nel mercato non è mai detta l'ultima parola, ma un prolungamento breve sembrerebbe porre i presupposti per una cessione a cifre elevate in estate. Del resto il presidente Cairo stesso, nel preannunciare l'imminente firma, era stato chiaro sul punto: "Un domani sarà libero di coltivare le proprie ambizioni scegliendo, magari, un'avventura in una squadra che gioca la Champions". E non vanno dimenticate nemmeno le parole di Bremer, che in estate si era detto pienamente concentrato sull'avventura granata pur senza nascondere il sogno di giocare le coppe. Ed il giocatore, sul campo, sta dimostrando di meritare palcoscenici di altissimo livello.

PARAMETRO ZERO - Non è un mistero che sul difensore si siano posati gli occhi delle grandi d'Italia e d'Europa. In un mondo del calcio in cui sono sempre più frequenti gli addii a parametro zero, Bremer avrebbe potuto rifiutare il rinnovo per essere certo di salutare in estate a prezzo di saldo. Ma così non è stato: il brasiliano è stato ovviamente ricompensato con un ritocco dell'ingaggio, ma ha voluto gratificare la squadra che lo sta rendendo grande con un nuovo contratto che le darà forza sul mercato. Un gesto che non sta affatto passando inosservato specialmente tra i tifosi, che sui social stanno celebrando la riconoscenza di Bremer senza nascondere qualche perplessità per il contrario atteggiamento di Belotti, che rischia invece di salutare a zero. Ma quella è un'altra storia: la certezza, in casa Toro, è aver messo al sicuro quello che al momento è il pezzo pregiato della rosa.