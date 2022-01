L’addio di Baselli su Instagram: “Ciao Toro, solo grazie”

Il saluto su Instagram di Daniele Baselli al Torino

Dopo 5 anni e mezzo, l'esperienza di Daniele Baselli al Torino è arrivata ai titoli di coda: il giocatore è da oggi un nuovo membro del Cagliari, squadra in cui l'8 granata ritrova anche l'ex tecnico Mazzarri. Su Instagram, Baselli ha voluto pubblicare un post dedicato interamente alla sua esperienza in granata, ringraziando tutte le persone che lo hanno sostenuto durante questo suo percorso. Sotto il video pubblicato, che racchiude i momenti più significativi della sua carriera al Toro, il giocatore commenta così: "Racchiudere in un post 6 anni e mezzo non è facile, ci tenevo a ringraziare prima di tutti il popolo granata che mi ha accolto bene da subito ed ora che dobbiamo salutarci sento tanto affetto dai messaggi che mi arrivano! Grazie a tutti per avermi accompagnato in questi anni in questo straordinario viaggio. Grazie ai miei compagni, e tutto lo staff in campo e fuori. Ciao Toro, SOLO GRAZIE! Bas". Un ringraziamento dal cuore, che ha lasciato l'impronta nei compagni granata, i quali hanno commentato il post con messaggi d'affetto.