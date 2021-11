L’agente di Brekalo: “Torino la scelta giusta. Riscatto? Ne parliamo dopo Natale”

Le parole di Ismet Dizdarevic a TMW sulla scelta della Serie A da parte del trequartista granata e su un possibile futuro legato al Torino

Arrivato all'ultimo nella sessione estiva di mercato, Josip Brekalo si è presto ritagliato spazio nelle trequarti di Ivan Juric, dimostrando di poter apportare quell'imprevedibilità che il tecnico croato aveva chiesto per il reparto. Protagonista delle offensive granata, Brekalo è uscito di scena solo negli ultimi due turni in campionato a causa di un infortunio al soleo per poi tornare in campo con la Croazia per 15' in questa sosta.