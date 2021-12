Lavori in corso al Filadelfia: rizollatura e rilegatura del campo secondario

La superficie del manto erboso diventerà uguale a quella del campo principale e dello stadio Grande Torino

Lavori in corso al Filadelfia. Approfittando dei giorni di vacanza concessi alla squadra, che riprenderà ad allenarsi mercoledì 29 dicembre, è in corso la rizollatura del campo secondario. Ultimata la rimozione del precedente manto erboso, si procederà a partire dalla mattina di oggi, lunedì 27 dicembre, alla posa di nuove zolle sempre in erba naturale. Domani mattina si procederà dunque con la cucitura, stesso lavoro già eseguito sia allo stadio Olimpico Grande Torino sia sul campo principale del Filadelfia stesso.