Lazio, gerarchie stabilite a centrocampo: Milinkovic l’asso di Sarri

GLI INTERPRETI - Salvo cause di forza maggiore, non ci sarà nessuna sorpresa a centrocampo per il Torino. Sarri non ha mai avuto dubbi sul terzetto titolare, che verosimilmente riproporrà anche nel confronto con i granata. A destra ci sarà Sergej Milinkovic-Savic, inamovibile nel 4-3-3 biancazzurro. Il fratello di Vanja è uno degli uomini più pericolosi della squadra, sia per la qualità delle sue giocate che per i suoi inserimenti. I suoi numeri in stagione sono da capogiro. Il serbo primeggia in quasi tutti i parametri: è l'uomo con maggior minutaggio in rosa e anche quello con il numero maggiore di km percorsi (terzo in Serie A), nonché il miglior assistman (8 quelli realizzati fin qui). Tolto Immobile, nessuno ha segnato tanto come lui (9 reti) e ha provato altrettanti tiri (59). In regia Lucas Leiva, incaricato dell'impostazione delle azioni e nell'eventuale sostegno alla fase difensiva. A sinistra invece dovrebbe esserci Luis Alberto, che tra tutti i giocatori a disposizione di Sarri è quello che ha più creato occasioni da gol fin qui, oltre agli 8 assist firmati e alle 4 reti personali.