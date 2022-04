Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Aina a destra, Izzo torna titolare

Le scelte di Maurizio Sarri e Ivan Juric per la sfida dell'Olimpico

Poche novità nel Toro, che si presenta a Roma contro la Lazio con una formazione simile a quella vista in campo domenica contro il Milan. In difesa Izzo vince il ballottaggio con Zima sul centrodestra, Aina rileva Singo sulla corsia. Per il resto nessun altro cambio: in mezzo al campo confermato Ricci, a guidare l'attacco c'è ancora Belotti.