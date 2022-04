Lazio-Torino, perché sì e perché no: conto aperto tra granata e biancocelesti

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 23: Wilfried Singo (R) of Torino FC competes with Pedro of SS Lazio during the Serie A match between Torino FC v SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on September 23, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Sarri per consolidare il piazzamento in Europa, Juric per collezionare uno scalpo importante e dare seguito agli ultimi risultati ottenuti contro Salernitana e Milan: Lazio-Torino (calcio d'inizio alle 20:45) mette in palio tre punti pesanti, soprattutto per la rivalità accentuata dagli ultimi episodi tra le due squadre. I due scontri (tra campo e giustizia sportiva) dello scorso campionato avevano surriscaldato gli animi, ma dall'Olimpico all'Olimpico il Toro è completamente un'altra squadra. I granata sono già tranquilli e potranno affrontare la partita di questa sera con un atteggiamento diametralmente opposto rispetto alla gara dello scorso 18 maggio, che aveva certificato la salvezza in extremis degli uomini di Nicola. E allora, come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla partita riassumiamo i temi principali nel "perché sì e perché no": due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso la Lazio di Maurizio Sarri.