Le pagelle di Napoli-Torino 2-1: la squadra granata non gioca a calcio

Termina Napoli-Torino, è il momento delle pagelle. Sesta sconfitta consecutiva per il Torino: record negativo della storia raggiunto al termine di una partita sempre in mano al Napoli eccezion fatta per i primi due minuti e il recupero finale. Vittoria mai in discussione per gli azzurri di Gattuso, padroni del campo in lungo e in largo contro un Torino scollegato, arrendevole e incapace di costruire la benchè minima occasione da rete sino al recupero finale quando è arrivato il gol della bandiera firmato Edera che non consente assolutamente di parlare di segnali di ripresa.

Per quanto riguarda i singoli, sufficienti Sirigu (che evita che il passivo sia più pesante) ed Edera per il gol. Anche Lukic si salva perchè almeno combatte e limita gli errori. Tutti gravemente insufficienti gli altri, a partire da un Simone Zaza largamente deludente.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI NAPOLI-TORINO 2-1