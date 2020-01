Le pagelle di Torino-Bologna 1-0: Sirigu e Belotti monumenti granata

Termina Torino-Bologna, è il momento delle pagelle. Vittoria tanto sofferta quanto pesante per il Torino di Mazzarri. Con una squadra decimata dagli infortuni e condizionata dalle fatiche di Coppa arrivano tre punti che permettono di eguagliare il girone di andata dello scorso anno (27 punti) e permettono al Torino di rientrare pesantemente in corsa per il sesto posto che porta direttamente in Europa League. Prova di assoluto carattere da parte di tutti i giocatori scesi in campo, e seppure la fortuna ci abbia messo del suo il Toro ha fatto il Toro in una circostanza parecchio difficile.

Spiccano le prove di Sirigu, decisivo su Palacio, e Belotti, autore di un assist e della solita prova generosa a tutto campo. Sono sempre loro i due mostri di questo Toro. Ma forniscono una prova di assoluto spessore anche il match winner Berenguer, Nkoulou e Lukic. Qualche errore di troppo da Aina e Meité.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-BOLOGNA 1-0