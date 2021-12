Le probabili formazioni di Inter-Torino: Vojvoda verso la conferma a sinistra

Un solo cambio per Juric rispetto alla sfida con il Verona

Ultima sfida dell'anno per il Torino, che domani - mercoledì 22 dicembre - , alle ore 18:30 a San Siro, sfiderà l'Inter in una partita valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Sarà una gara molto complicata, per la quale Juric non sembra intenzionato a modificare di molto l'11 iniziale visto con il Verona. Ma di sicuro ci sarà una novità sulla trequarti, considerato che Praet, out per un problema muscolare, dovrà essere sostituito.