Torino, la ripresa al Filadelfia: Praet sotto accertamenti

La ripresa degli allenamenti del Torino, in vista della gara contro l'Inter

A poco più di ventiquattro ore dalla vittoria contro il Verona, e a due giorni dalla gara contro l'Inter - mercoledì 22 dicembre alle 18:30 - il Torino di Juric ha già ripreso gli allenamenti al Filadelfia: nella giornata di oggi, lunedì 20 dicembre, il tecnico ha tenuto due sessioni di allenamento. Una sessione defaticante per i giocatori reduci dal Verona, e una sessione tecnica per gli altri giocatori a disposizione. Fuori dal gruppo, e uscito anticipatamente contro i gialloblù, Dennis Praet, che nella giornata di domani - martedì 21 dicembre - si sottoporrà agli accertamenti per capire il suo quadro clinico. Per il resto del gruppo, domani è prevista un'altra sessione di allenamento.