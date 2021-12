Le reazioni social del Torino, Ansaldi ottimista: “Contento di essere tornato”

Le reazioni social dei giocatori del Torino dopo il pareggio con il Cagliari

La partita di ieri sera - lunedì 6 dicembre - tra Cagliari e Torino, si chiude con un pareggio per 1-1, che non può di certo far sorridere i granata, arrivati in Sardegna sicuramente con altri obiettivi. E' un risultato che non suscita entusiasmi e di conseguenza i calciatori granata tengono un profilo basso sui social. A postare qualcosa tra i granata è come spesso accade Cristian Ansaldi, rientrato in campo dopo quasi due mesi, che indica la via del lavoro costante come necessaria per poter migliorare. L'argentino è stato fermo ai box per un mese e mezzo e a Cagliari è tornato in campo al minuto 87 della ripresa, ora che è ritornato a disposizione può ricominciare ad essere una risorsa importante per questo Toro. "Grati a Dio di poter tornare in campo… continuiamo a lavorare per migliorare e aiutare la squadra… FORZA TORO SEMPRE…" è la didascalia del suo post dedicato a Cagliari-Torino. L'argentino già in zona mista aveva dispensato come sempre messaggi ottimistici sul prosieguo del campionato.