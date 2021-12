Cagliari-Torino 1-1: contro Mazzarri un pari poco entusiasmante

Triplice fischio in Sardegna

Joao Pedro risponde all’autogol di Carboni: si chiude con un pareggio poco entusiasmante Cagliari-Torino. Una gara tesa e sicuramente poco spettacolare, con i granata calati vistosamente nella ripresa dopo un primo tempo già non particolarmente brillante. Gli uomini di Juric si sono riaccesi solamente nel finale, mancando tre ottime occasioni per strappare i tre punti. Pareggio nel complesso giusto dopo una partita molto combattuta. Granata che ritrovano dunque gol e punti in trasferta dopo le quattro sconfitte per 1-0 nelle ultime quattro.

LA CRONACA - Giusto due cambi per Ivan Juric rispetto alla squadra vista in campo contro l'Empoli. Oltre allo squalificato Singo, turno di riposo per Praet: sulla trequarti spazio alla coppia tutta croata composta da Brekalo e Pjaca a supporto di Sanabria. Per il resto, davanti a Milinkovic-Savic c'è nuovamente a Zima e non Izzo a completare il terzetto difensivo con Bremer e Buongiorno. In mezzo al campo confermati Lukic e Pobega, sugli esterni scelte obbligate con Vojvoda a sinistra e Aina a destra. Da segnalare, per quanto riguarda le corsie laterali, anche la presenza in panchina di Ansaldi. Dopo un avvio molto equilibrato, al 18’ arriva il primo cartellino giallo ai danni di Dalbert per un fallo su Sanabria nella metà campo rossoblù. Sugli sviluppi del calcio piazzato duro colpo al volto per Pjaca, che dopo l’intervento dei sanitari granata riesce però a riprendere a giocare. Al 22’ si fanno vedere i padroni di casa: punizione di Marin per Carboni, che impatta di testa sul secondo palo ma senza inquadrare lo specchio. Cagliari ancora pericoloso due minuti più tardi con Nandez, che intercetta un rinvio di Vanja e prova il cross basso trovando però la chiusura del portiere granata. Risposta del Toro affidata a Pjaca, che crea superiorità in mezzo al campo ed allarga per Brekalo, ma la retroguardia dei sardi riesce a chiudere. Al 30’ scatta il giallo anche per Pobega, che stende Nandez per rallentare una ripartenza del Cagliari. Un minuto più tardi da una conclusione da 25 metri del centrocampista granata nasce il vantaggio del Toro: Cragno non trattiene, Sanabria si avventa sulla ribattuta ma la deviazione decisiva è di Carboni, che infila la sua porta. Gli uomini di Juric passano dunque alla prima vera occasione: è la prima rete dei granata in trasferta 425' dopo la rete di Brekalo a Venezia. Il Cagliari prova a reagire con una fuga di Keita, steso da Lukic che viene anche ammonito. Al 40’ i granata sprecano una grande occasione in contropiede: si invola Pjaca che serve l’accorrente Lukic, ma il cross in mezzo è sbagliato e i padroni di casa si salvano.

SECONDO TEMPO - Al rientro dall’intervallo Juric inserisce subito Baselli, che prende il posto di un Pobega ammonito ma soprattutto acciaccato dopo un contrasto in mezzo al campo. Dopo appena due minuti è ingenuo Buongiorno, che si fa ammonire per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Al 51’ è fenomenale Milinkovic-Savic, che dice di no ad un colpo di testa a botta sicura di Joao Pedro da pochi passi. Il brasiliano trova però il gol del pareggio un minuto più tardi in rovesciata. Nell’occasione non riesce a liberare Ola Aina, sovrastato da Coppitelli, con il pallone che arriva al capitano del Cagliari che non ci pensa due volte e trova la porta in acrobazia. Juric comprende il momento di difficoltà dei suoi ed opta per un doppio cambio: fuori Brekalo e Sanabria, in campo Praet e Zaza. Al 56’ arriva il giallo anche per Zima che interviene in ritardo su Joao Pedro. È Caceres, due minuti più tardi, a spendere il cartellino per fermare una ripartenza di Pjaca. Mazzarri si gioca la carta Pavoletti, che prende il posto di Keita; Juric risponde con Rodriguez per Buongiorno. Ma il copione non cambia ed i granata continuano a faticare parecchio contro un Cagliari galvanizzato dal pareggio. Al 77’ altri cambi di Mazzarri: dentro Godin e Pereiro per Coppitelli e Grassi. Il pallone del vantaggio granata è sui piedi di Praet, che all’81’ taglia e su assist di Pjaca manda clamorosamente a lato con il sinistro dal limite. Quindi è Zaza a mancare l’appuntamento con il gol su cross dalla destra del belga. Sono i primi segnali di risveglio di un Toro quasi inesistente nel secondo tempo. All’86’ è invece Baselli a divorarsi il gol del vantaggio a tu per tu con Cragno su imbucata di Praet. All’87’ arrivano gli ultimi cambi dei due allenatori: nel Cagliari Zappa per Dalbert, nel Toro Ansaldi per Aina. Ad un minuto dal novantesimo è invece decisiva una chiusura in angolo di Rodriguez su Nandez. I quattro minuti di recupero vanno in archivio senza particolari occasioni: si chiude dunque con un pareggio poco entusiasmante una partita molto combattuta.

