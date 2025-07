Calciomercato, Ismajli e il ritorno di Elmas: i temi granata sui quotidiani

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulle trattative con Napoli e Venezia per portare Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio in granata. Inoltre, in caso di addio di Milinkovic-Savic, in pole per difendere la porta granata la prossima stagione c'è l'estremo difensore del Lecce Wladimiro Falcone, vecchia conoscenza di Baroni. "Il Toro vuole mettere le ali per provare a volare nella prossima stagione in Europa. Per riuscirci la dirigenza granata è al lavoro per soddisfare le richieste di Marco Baroni, che per il suo 4-2-3-1 desidera tre nuovi esterni offensivi. Due dei quali saranno di piede sinistro. Ecco perché in questi giorni sta entrando nel vivo la caccia torinista a un paio di mancini, che possano aggiungere qualità e fantasista sulla trequarti. Due i nomi principali sulla lista del dt Davide Vagnati: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio che non sono affatto alternativi, ma potrebbero benissimo coesistere alla corte di Baroni. Nessuna operazione in entrata sarà definita se prima non si concretizzerà la cessione di Milinkovic-Savic ma questo non vuol dire, ovviamente, che la società non abbia già individuato, di concerto con l’allenatore, i possibili sostituti. In pole resta Wladimiro Falcone: l’estremo difensore del Lecce, classe ’95, è un portiere d’esperienza e di sicura affidabilità, conosce Baroni che in Salento è stato il suo allenatore e sarebbe felice di approdare in granata".