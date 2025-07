Calciomercato Torino, Sanabria sul mercato: tante ipotesi, una certezza…

Il club granata e l'entourage del giocatore hanno le idee chiare ma varie alternative per il futuro del paraguayano

Davide Bonsignore Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 06:22)

Marco Baroni ha la possibilità di valutare il Toro che verrà, i giocatori che vorrà avere a disposizione tra le fila dei granata in vista della prossima stagione. Tra questi, non sembra apparire Tonny Sanabria. In quattro stagioni e mezza sotto l'ombra della Mole, l'ex attaccante di Genoa e Real Betis non ha mai veramente convinto, arrivando in doppia cifra soltanto in un'occasione. Una metà di stagione in cui Sanabria ha stupito, arrivando a quota 12 gol e dando ai tifosi granata una speranza per il futuro. Di fatto, quel livello il paraguayano non l'ha più toccato. Pochi allenatori, per altro, - anche supportati da dati - hanno riposto la propria fiducia in Tonny Sanabria. Tra questi, uno è stato Davide Nicola. Proprio questa potrebbe essere una chiave per il suo futuro.

Sanabria, tre porte per il futuro: ecco le possibilità — Parlando di tre possibilità sottintendiamo la certezza di cui in apertura: Tonny Sanabria è sul mercato. L'attaccante paraguayano non ha partecipato ai primi momenti di ritrovo con il club granata per via dei giorni di riposo aggiuntivi concessi a seguito degli impegni in Nazionale, ma nel frattempo sia società che l'entourage del giocatore che il giocatore stesso sono al lavoro per cercare una sistemazione. L'attuale numero 9 granata difficilmente troverebbe spazio sul campo dell'Olimpico Grande Torino, e così si valutano le varie possibilità che sono disponibili ad oggi. Oltre all'interesse, già conclamato, del Pisa, su Tonny Sanabria ecco le attenzioni anche della Cremonese. Con l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Davide Nicola sulla panchina dei lombardi, questa possibilità si è accesa. All'ex giocatore e tecnico granata piace Tonny Sanabria, come carattere e come stile di gioco: per lui sarebbe una trattativa di comodo, trovando un giocatore che già conosce e con cui già sa di trovarsi bene. Dall'altra parte, con i neopromossi Sanabria potrebbe avere certamente più spazio di quanto non ne avrebbe in granata. In aggiunta a queste due vie, recentemente se n'è aggiunta una terza: da Verona arrivano interessamenti per il paraguayano. Nonostante il riscatto di Amin Sarr e l'acquisto di Giovane Santana do Nascimento, l'Hellas cerca comunque un attaccante che possa dare garanzie. I due profili citati, infatti, sono giovani e non danno grandi garanzie a livello realizzativo: il secondo, soprattutto, è una vera scommessa. Con i soli 38 gol segnati in campionato nella scorsa stagione, il Verona ha bisogno di reti. Sanabria non è certo un goleador, come dimostrano i numeri in granata, ma è pur sempre una punta che ha grande esperienza nel campionato italiano e per questo potrebbe rivelarsi funzionale alle esigenze del club scaligero.

Sanabria: le condizioni per la cessione — In aggiunta agli aspetti di campo fin qui analizzati, va sottolineato anche che il contratto che lega Sanabria al Torino è in scadenza nel 2026. Seppur non si tratti di cifre elevatissime, il club granata avrebbe certamente interesse a capitalizzare un minimo dalla cessione di un giocatore che è in rosa ormai dal gennaio del 2021. Anche per questo, la società sta cercando una sistemazione al numero 9. Le richieste, inoltre, non sono alte. Si può ipotizzare una cifra che varia dagli 1 ai 2 milioni di euro per il cartellino dell'ex Genoa, cifre abbordabili per i portafogli delle squadre al momento in gara per il giocatore: Pisa, Cremonese e Verona.