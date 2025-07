Calciomercato, Coco in Russia? Vagnati: “C’è un’offerta, stiamo trattando”

Dopo essere stato al centro delle voci di mercato nelle scorse settimane per una trattativa con un club del Qatar poi sfumata, il nome di Saul Coco torna nuovamente d’attualità. Il difensore potrebbe ancora lasciare il Torino in questa sessione estiva, e stavolta l’interesse arriva dall’Europa orientale.

La situazione è dunque in divenire: Coco potrebbe seriamente salutare la Mole dopo appena una stagione in granata. Un’annata cominciata con buone premesse, ma che col passare dei mesi ha visto un rendimento altalenante, senza mai toccare vette di continuità. Il suo percorso non è stato negativo in senso assoluto, ma la discontinuità ha pesato sulle valutazioni tecniche.