Nel Torino c'è un giocatore che può vestire i panni di guida e simbolo del Toro attuale, perché pregno dei valori necessari per porre le fondamenta del futuro del Torino: Duvan Zapata. Come argomenta La Gazzetta dello Sport, il colombiano è stimato dal popolo granata, proprio perché portatore di qualità come disponibilità, abnegazione e grinta. Per costruire un nuovo gruppo è importante tenere dei riferimenti, dei capisaldi che possono spiegare a chi approda all'ombra della Mole cosa vuole indossare la maglia del Toro e rappresentare la squadra granata. E Zapata corrisponde all'identikit perfetto per trasmettere questo patrimonio. Ne sono la prova la fascia da capitano ereditata nell'estate 2024 ed il fatto di essere stato il più applaudito dalla tifoseria granata durante il 4 maggio a Superga e la prima investitura come lettore dei nomi dei caduti del tragico incidente. La Rosea commenta così il suo essere diventato capitano della squadra granata: "Un onore che continua a portare avanti e che non ha mai dimenticato. Nemmeno quando, nella scorsa stagione, il tremendo infortunio al ginocchio sinistro patito il 5 ottobre 2024 contro l'Inter ha di fatto chiuso la sua stagione e segnato quella del Torino". Messo alle spalle l'infortunio al crociato, il numero 91 è tornato durante la stagione 2025/26 nella quale ha messo a referto 3 gol e 1 assist. E ora il colombiano si prepara ad una nuova stagione tra le fila granata, da "risorsa su cui costruire il futuro granata" - chiosa il quotidiano sportivo.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.