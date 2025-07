Jarni a TN: “Giusto non riscattare Borna Sosa. Su Vlasic penso che…”

In esclusiva su Toro News le parole dell'ex giocatore granata che ci parla della situazione dell'attuale numero 10 del Torino

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 06:32)

Questa è la prima volta in cui al ritiro estivo sta partecipando anche Nikola Vlasic. Sembra incredibile, visto che il talento croato si prepara a giocare la sua quarta stagione in maglia granata. Eppure, alcune vicissitudini hanno impedito al numero 10 granata di partecipare agli ultimi tre. Il tema è importante e per questo abbiamo interpellato in esclusiva uno che conosce molto bene il nazionale croato, ovvero il suo connazionale Robert Jarni, ex giocatore granata (stagione 1993/1994, passò sotto la Mole dall'Hajduk Spalato).

Buongiorno Robert. Primo raduno granata per Vlasic. Come lo vede?"Nikola in questo suo percorso granata è stato ostacolato da diversi infortuni. Ha un padre allenatore che cerca di prepararlo al meglio e un po' si è visto nell'ultima stagione. Ha giocato molto bene nel 2024/2025, secondo me è stato un buon campionato".

Un bene poter iniziare da inizio stagione in seno al gruppo..."Sì, è molto importante lavorare con la squadra. Lui conosce già diversi suoi compagni, però è sempre fondamentale entrare nei meccanismi, soprattutto con un nuovo tecnico".

Secondo lei, Marco Baroni farà bene con il Torino?"Molto difficile da dirsi oggi. Certamente avrà bisogno di tempo. Dovrà conoscere la squadra, allenarla per un po' di tempo. Un conto è conoscere per curriculum o da avversario i giocatori, un altro conto è allenarli. Ci sarà bisogno di tempo.Vedremo a che punto sarà il Torino a inizio stagione. Penso che non tutto sia sempre imputabile all'allenatore, anzi nel calcio si dà troppa colpa all'allenatore. Un tecnico può dare un'idea di calcio, poi sono i giocatori che scendono in campo e condizionano i risultati".

Si aspettava di più da Borna Sosa? "Sinceramente sì. Quando ho visto l'operazione del Torino, ho pensato che poteva essere un ottimo colpo sia per i granata sia per il giocatore. Pensavo in un altro cammino per Borna Sosa, giusto non riscattarlo".

L'ha sorpreso Ivan Juric all'Atalanta? La sua ultima stagione è stata davvero da dimenticare..."Sì, è vero però conosce benissimo Gasperini. Juric è cresciuto con Gasperini e quindi potrà dare continuità. Inoltre, Juric conosce perfettamente il calcio italiano e quindi non troverà difficoltà".

E Rino Gattuso è diventato commissario tecnico. Lei l'ha seguito all'Hajduk Spalato: come si è comportato?"Gattuso è arrivato nel momento sbagliato. L'Hajduk Spalato sta attraversando un momento difficile e per lui non è stato semplice adattarsi".