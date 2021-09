Le reazioni social del Torino, Brekalo sorride. Ed esulta anche chi non gioca

L'ottima vittoria di ieri con il Sassuolo per 0-1 ha portato una ventata di entusiasmo all'ambiente granata e i calciatori non hanno esitato a trasferirla sui propri profili social. Uno dei più attivi in tal senso è stato Josip Brekalo, il quale ha fatto il suo esordio proprio ieri in maglia granata, dimostrando sin da subito la sua abilità palla al piede e nel creare occasioni da gol. Nel postpartita, il croato ha voluto festeggiare la prima volta in maglia granata e la vittoria sul suo profilo Instagram, sia nelle storie, che con un post. Due foto, ma un unico commento: "Prima partita, prima vittoria".