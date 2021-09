Le reazioni social del Torino, Singo: “La lotta continua”. E Ansaldi rilancia

Venezia-Torino termina 1-1. I granata, che sembravano in controllo della gara, vengono raggiunti nel finale dai lagunari grazie al calcio di rigore trasformato da Aramu, bravo a sfruttare l'occasione concessagli dal fallo di Djidji in area. Juric è parso soddisfatto nelle dichiarazioni al termine della partita,ma tra i giocatori a prevalere è il rammarico dopo questa sfida e sui social non c'è molta voglia di festeggiare o commentare. Uno dei pochi ad esternare qualcosa è Wilfried Singo, tra i migliori in campo tra i granata ieri, che ha anche contribuito con un assist alla realizzazione del gol di Brekalo. "Rimaniamo concentrati. La lotta continua" è il commento alla gara dell'esterno ivoriano, che non è solito postare spesso su Instagram al termine delle partite.