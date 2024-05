Le reazioni social sulle scuse dei giocatori del Torino: “Minimo sindacale, ma…”

A quattro giorni dalla bufera, è arrivata la risposta dei giocatori del Torino in merito al video pubblicato e poi rimosso contenente frasi sgradevoli e insulti nei confronti dei tifosi, pronunciate a Superga nella ricorrenza del 4 maggio. In una lettera firmata dall'intera squadra, i granata hanno chiesto scusa ai tifosi parlando di responsabilità collettiva e si sono detti profondamente dispiaciuti per l'accaduto (QUI le parole complete). Sui social sono arrivate le prime reazioni dei tifosi: c'è chi ha commentato con ironia la lettera, chi non ha ritenuto efficaci le parole di scuse e chi invece ha apprezzato il gesto. Di seguito alcuni commenti.