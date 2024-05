Torino, la squadra si scusa coi tifosi. “Tutti responsabili”

Parlano direttamente i giocatori. Il Torino ha pubblicato in via ufficiale una lettera a cuore aperto da parte della squadra in merito al video girato a Superga durante la commemorazione del 4 maggio per gli Invincibili e diventato virale perché, oltre a catturare le immagini dei tifosi, registra inavvertitamente le voci di alcuni giocatori granata che si lasciano andare ad alcuni commenti contro i tifosi del Toro. "Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto" spiegano i giocatori granata nella lettera, pubblicata oggi, mercoledì 8 maggio, a quattro giorni dai fatti incriminati e dalle successive polemiche.