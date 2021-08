Il Torino supera ai calci di rigore la Cremonese in Coppa Italia e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. È un passaggio del turno che desta però preoccupazioni, in primis al Mister Juric, dato che ai granata non sono bastati 120 minuti per andare in rete con una squadra di categoria inferiore che, inoltre, è rimasta anche in inferiorità numerica dal 18' del secondo tempo. Ecco le tre verità che il match con la Cremonese ha lasciato.