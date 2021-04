Le tre sentenze di Torino-Roma 3-1: miglior Toro della stagione, ma con dei difetti

Il Torino vince 3-1 in rimonta con la Roma. Domenica i granata di Nicola - dopo esser subito passati in svantaggio con i giallorossi a causa del gol di Borja Mayoral - nella seconda frazione di gioco sono saliti in cattedra e hanno portato a casa tre punti importantissimi: al gol dell'attaccante spagnolo hanno risposto Sanabria, Zaza e Rincon. Con questa vittoria la squadra granata - sempre con una partita da recuperare con la Lazio - si è portata a quota 30 punti in classifica, agganciando il Benevento e la Fiorentina e rimanendo a +5 dal Cagliari terzultimo. Ecco le tre verità che il match contro i giallorossi ci ha lasciato.