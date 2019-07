Leo Junior: “Il mio cuore batte ancora per il Toro. Cosa manca? Un po’ di mentalità vincente”

L’indimenticabile Leo Junior, centrocampista brasiliano al Torino nella metà degli anni 80′ e poi nel 1991, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. A margine di una conversazione sulla Copa America, Junior ha parlato anche del Toro, squadra a cui è rimasto molto affezionato. Ecco le sue dichiarazioni:

Il tuo cuore batte ancora per il Toro?

“Come no, ci mancherebbe altro. Certo che magari poteva tornare in Europa, però non è che abbia fatto nulla di sbagliato. hanno sbagliato gli altri. Speriamo che possa sfruttare questa opportunità, vedere il Toro in Europa ci fa un grossissimo piacere. “

Che manca a questo Toro?

“Forse manca un po’ la mentalità vincente. Bisogna mettere la mentalità quella di non essere soddisfatti soltanto con quello che sta succedendo, bisogna guardare sempre più in alto perché si fanno così le squadre vincenti.”

Servirebbe uno come Junior…

“Io che non ce la faccio più, ma bisogna portare qualcuno che possa dare qualcosina a questa squadra che mi sembra una squadra abbastanza buona. Però bisogna anche avere una mentalità vincente.”