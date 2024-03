L’esperto Orsato dopo i disastri di Marchetti: un’altra ammissione di Rocchi

"Riguardo all'arbitro Marchetti bisogna fare un discorso di esperienza, stiamo mandando in campo ragazzi che sembrano esperti ma non lo sono". Sono le parole di Gianluca Rocchi , il designatore arbitrale che domenica sera ha commentato l'operato del direttore di gara in Torino-Fiorentina . Il riferimento è ovviamente al secondo giallo ai danni di Ricci che ha compromesso la partita, costringendo i granata a giocare l'intera ripresa con l'uomo in meno. "Poteva gestire meglio la situazione - ha spiegato Rocchi -, avrebbe dovuto andare a punire chi commette il fallo e poi semmai andare su cui protesta. A Marchetti ho detto che la sua bravura deve essere superare l’errore e farne una esperienza positiva".

Toro, con il Napoli ci sarà Orsato

Da parte di Rocchi non è dunque mancata l'immediata ammissione dell'errore che ha danneggiato i granata. E un'ulteriore conferma arriva dalla designazione di Orsato per la gara in programma domani sera contro il Napoli. Il Toro ha pagato a caro prezzo l'errore di un arbitro giovane e inesperto, per la gara successiva è stato assegnato il più esperto dell'intera classe arbitrale. Ora spetterà dunque a Orsato arbitrare bene, evitando ulteriori danni ai granata che in stagione hanno già fatto incetta di errori. Con Marchetti sale infatti a sei il numero di arbitri fermati dopo aver danneggiato il Toro. Errori pagati a caro prezzo da parte dei granata, che in nessun modo potranno recuperare i punti lasciati per strada per colpe non proprie.