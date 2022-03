Linetty perde la nazionale polacca: con il Toro vede pochissimo il campo

Il centrocampista granata non è stato convocato dal CT della Polonia Paulo Sousa per l'amichevole in programma il 24 marzo con la Scozia e lo spareggio con la vincitrice di Svezia-Rep. Ceca il 29 marzo

Luca Sardo

Karol Linetty perde la Nazionale. Il centrocampista - dopo esser sparito dai radar di Ivan Juric - non è stato chiamato per l'impegno della sua Polonia con la Scozia (amichevole) e con la vincitrice di Svezia-Repubblica Ceca per lo spareggio che decreterà una delle tre squadre che si qualificheranno al Mondiale in Qatar. Non si registrano problemi fisici del numero 77 granata, quindi la mancata convocazione dovrebbe trattarsi solamente di una scelta tecnica.

NAZIONALE - Linetty non è stato convocato dal nuovo CT della Polonia in vista dell'impegno della Nazionale in amichevole giovedì 24 marzo contro la Scozia. Il giocatore granata è tra i leader della propria Nazionale: basti pensare che l'ultima volta che il giocatore non è stato convocato dalla Polonia risale a novembre 2020 (per le sfide di qualificazione agli Europei con Israele e Slovenia), quando a fermarlo fu solamente la positività al coronavirus.

TORINO - Il centrocampista polacco è arrivato a Torino il 26 agosto 2020 per 7.5 milioni più 1.5 di bonus e ha firmato un contratto che lo lega alla maglia granata fino al 2024. Voluto fortemente da Marco Giampaolo, il centrocampista ad inizio stagione l'arrivo di Ivan Juric si era ritagliato molto spazio giocando 13 gare consecutive da agosto a novembre. Dal 22 novembre però - giorno in cui fu inserito dal tecnico granata a gara in corso nel match in cui il Toro vinse per 2-1 con l'Udinese - Linetty ha giocato solamente più una partita con la maglia del Torino. L'ultima volta in cui il numero 77 si è visto in campo è stato in occasione della sfida con il Venezia del 12 febbraio (in cui ha giocato anche titolare): da quella volta in poi Linetty si è sempre accomodato in panchina. Per riconquistarsi la Nazionale è necessario che Linetty ritrovi spazio con la maglia granata: chissà che il polacco non sfrutti questa pausa per convincere nuovamente Juric, in modo tale da trovare spazio in vista del finale di stagione.