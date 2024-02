Juric pre Torino-Lecce: “Per far felici i tifosi del Toro serve l’Europa”

Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lecce

Alla vigilia di Torino-Lecce, gara in programma domani - venerdì 16 febbraio - alle ore 19.00 tra le mura granata, Ivan Juric presenta la sfida nella consueta conferenza stampa. Partita che lo vedrà fronteggiare la formazione giallorossa allenata da Roberto D'Aversa. Il tecnico croato risponderà alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino.

Juric, la conferenza stampa pre Torino-Lecce — 12.30 - Siamo collegati dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'arrivo di Juric

12.35 - Arrivato Juric, via alle domande

Come ha visto i ragazzi in allenamento?

“Abbiamo Tameze squalificato, sono assenti Buongiorno, Rodriguez e Schuurs. Siamo pochi ma speriamo di sostituirli bene”.

Si aspetta lo stesso atteggiamento visto dopo il gol del Sassuolo?

“Sono molto soddisfatto di come la abbiamo affrontata, spiace per il risultato ma la prestazione è stata ottima”.

Chi tra Lovato e Sazonov è più adatto in questo momento?

“Tutti e due. Sostituire Buongiorno non è facile. Lovato ha ripreso a lavorare come facevamo prima, Sazonov è nuovo a queste situazioni. Hanno fatto una buona settimana di lavoro, domani deciderò”.

Ci sono altre assenze per infortunio?

“No, solo Rodriguez ha un problemino ad un muscolo che non è l’adduttore e spero di recuperarlo abbastanza presto. Per il resto non c’è niente di nuovo”.

Mancano 15 partite, butta l’occhio sul calendario o guarda una partita alla volta?

“La mia sensazione è che ogni partita sia complicata a suo modo. Nessun avversario però è proibitivo, affrontiamo ogni partita con lo spirito giusto. Negli ultimi 3-4 mesi solo la Salernitana mi ha lasciato l’amaro in bocca, dovevamo fare meglio contro una squadra in difficoltà. Nelle altre partite la squadra ha fatto un ottimo calcio e tanti punti, dobbiamo continuare così”.

Sanabria è entrato in una comfort zone?

“Sono d’accordo, è meno brillante nelle ultime partite. Da tempo ha un problema al tendine e si sta comportando da grande professionista allenandosi anche con il dolore. Alla lunga toglie qualcosa e nelle ultime partite non è stato a livello di quello che faceva prima. Cercheremo di recuperarlo al massimo perché è fondamentale per noi. Se vogliamo fare le cose bene abbiamo bisogno di tutti i giocatori, Pellegri e Okereke devono essere pronti”.

Avete fatto un richiamo di preparazione?

“No, adesso i calendari sono particolari e non c’è la settimana classica. È un periodo molto positivo di tante partite senza sconfitte. La squadra mi è piaciuta tantissimo, l’unica eccezione è la Salernitana: la squadra doveva fare meglio. Nelle altre partite ho visto brillantezza, occasioni e gioco”.

Si aspetta di riavere Buongiorno prima del previsto?

“Lunedì ha la visita che dovrebbe dargli il permesso di lavorare sulla squadra, se tutto va bene dopo una settimana di lavoro con noi potrebbe tornare”.

Contro il Lecce è una partita importante per ribadire che il Toro c’è per l’Europa?

“La partita è importantissima, nella mia tabella abbiamo perso due punti contro la Salernitana ma sapevo che sarebbe stata difficile contro il Sassuolo. Domani arriva una squadra piena di talenti e buoni giocatori, speriamo di vincere e continuare a fare punti”.

Come sta Pellegri?

“Siamo pochi come rosa, molti meno dopo gennaio. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, di lui come Okereke e Pellegri. Stiamo mancando come cambi e facciamo fatica a ribaltare le situazioni con i cambi. Si dovrebbe migliorare, ma spesso non succede. Pellegri si sta allenando con continuità e ci deve dare una mano”.

Che partita si aspetta contro il Lecce? Più simile al Sassuolo che alla Salernitana?

“Il Lecce è una squadra costruita benissimo per il 4-3-3 e ha tanti giocatori di velocità e gamba. Corvino sceglie tutti giocatori moderni, giusti per giocare un calcio di pressing e dinamismo. Dovrebbe essere una partita bella come lo è stata all’andata”.

Ci dobbiamo aspettare altre modifiche o ormai si va con le due punte?

“Ormai siamo questi, abbiamo scelto così e andremo avanti così”.

Il Grande Torino potrà ancora essere un fattore nelle prossime partite?

“Tutte le squadre trovano difficoltà quando gli avversari si chiudono. Per me saranno partite bellissime e mi auguro di non avere infortunati per potere fare scelte. Già la mancanza di Buongiorno si percepisce in varie cose. I nuovi ci stanno dando una grande mano. Penso arriveranno partite complete, dove si rischierà ma si troveranno più spazi per sviluppare le idee. Sono fiducioso, sperando di non avere infortunati”.

In assenza di Buongiorno il leader è Zapata?

“Lui dal primo giorno è una persona di spessore, ti accorgi subito di chi hai preso. Stiamo parlando di un professionista di alto livello, adesso sta giocando con una continuità pazzesca e deve continuare così. È un leader, ma ce ne sono tanti: Linetty, Rodriguez, Tameze, Buongiorno…”.

Dove potrebbe essere il Toro se avesse avuto per tutto il campionato Schuurs e Buongiorno?

“Secondo me sono giocatori importanti nell’economia della squadra. L’attacco dipende anche da quanti palloni rubi in difesa. Facendo pressing alto subiamo tanti lanci e in quelle situazioni siamo sempre stati molto bravi. Non so dove sarebbe il Toro con Schuurs perché è diventato un giocatore molto forte, ma chi lo sta sostituendo sta dando il massimo”.

Ci sarà un Vlasic più tra le linee o un tridente?

“Secondo me il Lecce ci affronterà bene venendo a pressarci, può uscirne una partita bella con ribaltamenti di fronte. È una squadra forte, Pongracic è un top player… Sarà una partita bella. Noi tiriamo molto poco ma ne subiamo anche molti pochi. Ma le nostre partite sono così, sono quelle con meno tiri delle altre partite. cercheremo di restare tosti in difesa ma aumentando la pericolosità. L’altro giorno avevo la sensazione di grande positività ma siamo riusciti a fare solo un gol”.

Ad oggi quali sono le squadre che stanno davanti e sono alla portata del Toro?

“Vedo che vanno a corrente alternata. Il Bologna non ha vinto per cinque partite e poi ne ha vinte tre di fila. Noi abbiamo continuità dalla gara d’andata a Lecce. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e vincere le partite in cui siamo meglio dell’avversario come Salernitana e Sassuolo. Per vincere dobbiamo essere al top, vorrei vincere anche le partite dove magari non siamo al top. Ma dobbiamo guardare a noi stessi. Io spero di avere questa continuità delle prestazioni che secondo me è molto importante, facendo magari il salto di qualità vincendo quelle partite in cui sei alla pari o un pochino meglio degli altri. Secondo me possiamo fare bene”.

Ascolterà eventuali offerte da fuori o c’è solo il Toro?

“C’è solo il Toro. Il nostro lavoro porta felicità o tristezza o delusione. Se non porti la felicità pure, allora perdi fascino. Per portare la felicità ai tifosi del Toro bisogna andare in Europa. Se non riesco a portare quella felicità che ho portato a Verona, Genova e Crotone, allora si perde quel significato del lavoro. Io voglio vedere gente felice e contenta. Per far felici i tifosi del Toro bisogna andare in Europa, è quello che chiedono e che vogliono”.

Quanto manca per ritrovare la bella coppia Ricci-Ilic?

“Ilic ultimamente ha preso la strada giusta, tutto parte dall’allenamento, dal lavoro e dalla concezione della vita. Se continua così finirà questa alternanza, deve migliorare e crescere. Ricci va molto bene su tutto ma ogni tanto qualche infortunio lo blocca un po’, ma come persona ha le idee molto chiare e vuole fare il massimo. Ilic lavora molto bene ma non ha ancora fatto lo scatto totale che lo porti ad essere al top. L’altro giorno non ha fatto molto bene, speriamo che trovi continuità”.

