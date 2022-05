LIVE! Juric pre Verona-Torino: “Belotti? Nei prossimi giorni si saprà tutto”

"Bremer non giocherà queste due partite, anche Singo si è operato per anticipare i tempi in vista del prossimo anno. Sono esempi di due giocatori che hanno stretto i denti. Bremer ha lavorato con un dolore alla caviglia, è giusto che ora si curi e si metta a posto. A livello di problematiche e a livello di testa è normale, ci sono giocatori che hanno dato tanto. Ho fatto questi due esempi ma ce ne sono tanti. Domani mi aspetto una gara in cui il Verona vorrà fare il record di punti, noi dovremo essere pronti anche mentalmente altrimenti la perdiamo".