Torino, Izzo: “Voglio riscattarmi e ripagare la fiducia di Juric”

Il difensore ha raccontato le prime sensazioni ai giornalisti presenti in ritiro

È terminato il primo allenamento della quarta giornata di allenamenti per il Torino in Val Gardena. Dopo la seduta sul campo del Molin da Coi, Armando Izzo si è presentato ai microfoni dei giornalisti per rispondere alle domande dei presenti, facendo il punto della situazione.