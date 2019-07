Torino, l’allenamento mattutino a Bormio: ancora esercitazioni tattiche

–

nostri inviati a Bormio

11.19 – Termina qua l’allenamento: grazie per l’attenzione, rimanete collegati per tutti i contenuti della mattinata e del pomeriggio

11.07 – I giocatori fanno rientro negli spogliatoi. Rimangono in campo solo i difensori (Bremer, Singo e Buongiorno) a lavorare sulla qualità individuale con Nitti e lo staff.

10.53 – Terminata l’esercitazione: ora spazio ai tiri da fuori con palla ferma

10.46 – Ora focus sull’uno contro uno: gli attaccanti partono dall’esterno e devono superare il difensore per andare a fare gol

10.37 – Termina l’esercitazione tattica: adesso tiri in porta per centrocampisti e attaccanti. Nel frattempo, i difensori stanno uscendo dalla palestra

10.33 – Continua a lavorare sull’attacco Mazzarri, che sta ora provando movimenti con le due punte: a Belotti e Zaza si alternano Rauti, Candellone e Lucca

10.22 – Lavoro tattico per centrocampisti e attaccanti: si gioca 11 contro delle sagome. Obiettivo è liberare gli attaccanti (Belotti, Zaza, Lucca e Candellone) al tiro

10.14 – Chi era in palestra sta ora svolgendo andature di riscaldamento

10.12 – Cambio della guardia: chi era in campo va in palestra, chi si allenava in palestra (gli attaccanti e i centrocampisti) entra in campo.

10.09 – Si riparte col lavoro tattico, sempre con focus sulla fase difensiva.

10.00 – Mazzarri ha lavorato su giro palla difensivo e sui movimenti della linea arretrata, comprensiva dei due esterni Ansaldi e De Silvestri, in base alle varie situazioni di gioco. Ora pausa, si lavora su esercizi tecnici col pallone.

9.45 – A riscaldamento terminato, è subito ora della parte tattica. Mazzarri è in mezzo al campo che spiega i movimenti da effettuare. Difesa contro attacco, il terzetto della retroguardia è formato da Izzo, Nkoulou e Bremer, che al momento si può ritenere favorito per una maglia da titolare sul centro-sinistra (qui l’approfondimento). Una parte del gruppo è al lavoro in palestra.

9.38 – La squadra continua il riscaldamento con andature varie in fondo al campo

9.32 – Meteo clemente a Bormio, c’è qualche nuvola ma il sole splende e le condizioni per ora sono ottimali.

9.30 – Tutto pronto per l’inizio dell’allenamento di questo martedì mattina, secondo giorno di ritiro. La squadra inizia a riscaldarsi con dei giri di campo.

Questi gli ultimi aggiornamenti di lunedì 8 luglio:

Ben trovati amici di Toro News, siamo pronti a raccontarvi il Day 2 del ritiro pre-campionato del Torino. I granata di Mazzarri sono appena entrati nel terreno di gioco di Bormio e Mazzarri sta per dare il via all’allenamento mattutino.

Sartori – Muggianu