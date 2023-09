Torino, Zapata si presenta: “Qui per trascinare, me lo chiedono mister e tifosi”

Prende la parola il dt Vagnati: "La prima cosa che mi viene in mente pensando a Duvan è quando è arrivato con la sua splendida famiglia a Milano negli uffici del presidente che ringrazio per questo grande sforzo che ha fatto per tutti noi. Duvan è un giocatore di grande spessore. Gli occhi che aveva in quel momento erano quelli di un giocatore che ha grande voglia di sentirsi importante e di raggiungere grandi obiettivi personali e di gruppo. Questo mi ha fatto un grande piacere perchè ci ha dimostrato ancora una volta che portarlo al Torino è stata la scelta giusta".