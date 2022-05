Lo Russo: “4 maggio data simbolica che ha segnato la storia della nostra città”

Le parole del sindaco di Torino alla commemorazione del Grande Torino al Cimitero Monumentale

Alla commemorazione del Grande Torino presso il Cimitero Monumentale di Torino, questa mattina è presente anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Di seguito le sue parole: "Emozione grandissima. Una data simbolica che ha segnato la storia della nostra città. Quando ho vinto le amministrative, ho dedicato la vittoria ad Aldo Rabino: fu lui a farmi innamorare della storia del Grande Torino, simbolo di grinta determinazione e speranza per il futuro. Le gesta del Grande Torino rappresentano valori importanti dentro e fuori dal campo. Il mito di quella squadra è anche dovuto al fatto che il Grande Torino era il simbolo di una Italia che si stava risollevando dalla Guerra. Erano il simbolo di un’Italia che dalle difficoltà si voleva rialzare per diventare più forte. Non è un caso se l’aggettivo grande è stato attribuito al Torino: erano grandi sul campo, ma grandi anche fuori dal campo. Per la serietà, la correttezza e la grinta che traspariva dalle loro gesta".