Lukic, dopo la prima panchina stagionale arriva la Nazionale: oggi Serbia-Irlanda

Focus On / Il mediano granata non sta vivendo uno dei momenti migliori e va verso la panchina anche contro l'Irlanda questa sera

Gualtiero Lasala

Il campionato di Serie A è stato messo in pausa, perché adesso entrano in gioco le Nazionali. Ci sono diversi giocatori impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Sasa Lukic, centrocampista del Torino che sarà insieme ai suoi compagni della Serbia per tre partite delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in questa finestra internazionale. Il centrocampista del Toro non arriva in Nazionale nel suo miglior momento, viste le ultime uscite con la squadra granata, ma è in cerca di un riscatto per tornare ai livelli di inizio stagione, che lo vedevano tra i protagonisti con il Torino.

"PANCHINA - Lukic è arrivato a questa pausa per le Nazionali con un'esclusione. Il tecnico del Torino Nicola ha deciso di tenere il mediano serbo in panchina per tutta la partita in Sampdoria-Torino. Ed è stata la prima volta in stagione che il numero 7 granata non ha giocato neppure un minuto per scelta tecnica. Lukic, infatti, ha giocato da titolare tutte le partite di campionato che il Torino ha giocato in questo 2021 e forse anche per questo è arrivato un momento di appannamento fisiologico. Nicola se ne è accorto e a Genova ha scelto al suo posto Amer Gojak. A partita in corso non è arrivata la possibilità di entrare in quanto il tecnico ha poi inserito soprattutto giocatori offensivi vista la situazione di punteggio. Ora, comunque, Lukic ha voltato pagina per dedicarsi alla sua Nazionale.

IRLANDA - La Serbia ha aperto un nuovo corso dopo l'eliminazione dagli Europei di quest'anno nello spareggio perso contro la Scozia a novembre: oggi sono al via le qualificazioni a Qatar 2022 e la Serbia scenderà in campo quest'oggi per la prima gara, contro l'Irlanda. La partita sarà valida per la qualificazione ai mondiali, ma Lukic dovrebbe partire dalla panchina anche in questo match. Il nuovo ct serbo, Dragan Stojkovic, dovrebbe optare per un 3-4-3 e per giocare come interni di centrocampo sono favoriti Maksimovic e Gudelj al posto del granata. Lukic, comunque, potrebbe entrare a partita in corso.