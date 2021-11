Lutto nel Torino: è morto l’avvocato Gianfranco Valente

Era sposato con domenica Bussetti, la cugina del Presidente Cairo

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano sentitamente al dolore della famiglia Valente per la scomparsa dell’avvocato Gianfranco Valente, da sempre orgoglioso tifoso del Toro di cui non perdeva una partita. Chi lo ha conosciuto mai dimenticherà la sua competenza, la sua pacatezza e la naturale eleganza che lo hanno sempre contraddistinto. Decano del foro di Asti e apprezzatissimo civilista, nella sua carriera per oltre vent’anni Valente è stato anche Giudice del Campionato Primavera, Componente della Commissione Disciplinare, sostituto del Giudice Sportivo di A, nonché Giudice Sportivo della serie B. Alla moglie, signora Domenica Bussetti - cugina del Presidente Urbano Cairo - ai figli Carlotta, Giovanni e Marta e alle loro famiglie l'affettuosa vicinanza del Torino Football Club anche in rappresentanza di tutto il mondo granata".