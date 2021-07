“Mangialo”, “Palleggia” e… Le parole più dette da Juric a Santa Cristina

Un vocabolario che serve anche a comprendere al meglio la squadra che il croato vuole vedere in campo

Si chiude il ritiro del Torino a Santa Cristina, un periodo di 17 giorni in cui il tecnico croato tra lavoro fisico, analisi al video, colloqui individuali e collettivi, sedute tecnico-tattiche ad alta intensità, ha gettato le basi della stagione. Un periodo che è servito a Juric per conoscere il Torino e al Torino per conoscere Juric. Il tecnico è stato il vero protagonista del ritiro, il personaggio attorno al quale si è concentrata la curiosità degli addetti ai lavori, anche per l’esiguità dei volti nuovi tra i giocatori. In ogni allenamento si è sgolato per cercare di inculcare nelle teste dei giocatori i suoi messaggi. Concetti che proviamo a riassumere individuando le cinque parole più dette da Juric durante le sedute di lavoro in Alto Adige.