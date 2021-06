Marco Rossi, il ragazzo del Filadelfia guida l’Ungheria contro Ronaldo

Un passato nelle giovanili del Toro, poi la svolta come commissario tecnico ungherese

AVVERSARI - Dopo l'impresa titanica di essere arrivata a Euro2020 (QUI I DETTAGLI)), la dea bendata non è stata così clemente con la nazionale ungherese. Infatti, i magiari si sono ritrovati il girone più difficile della competizione, con tre avversari candidati per vincere questo Europeo. Portogallo, Germania e soprattutto Francia saranno dei clienti più che ostici per una selezione come quella ungherese. La prima sfida parte oggi, contro i campioni in carica di questo Europeo. Marco Rossi giocherà contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sarà una partita in cui servirà non sbagliare niente per riuscire a strappare dei punti.