Mazzarri, la conferenza in tre punti: “Gli infortuni non sono un alibi”

“È la squadra che deve gettare il cuore oltre all’ostacolo. Di infortuni ne abbiamo già avuti in passato, ma io non parlo mai degli assenti. Niente alibi”. Che in casa Toro gli infortuni siano diversi ed importanti è ormai un dato di fatto, perché oggi pomeriggio Mazzarri dovrà rinunciare a giocatori importanti come Baselli, Iago Falque e Zaza. Ma il tecnico non vuole scuse: chi è a disposizione può fare bene e dovrà non far rimpiangere gli assenti.

