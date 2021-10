Milan-Torino 1-0, le reazioni social: “Manca sempre quel qualcosa in più…”

I migliori tweet sulla sconfitta granata a San Siro: "Perdiamo un'altra partita in cui l'avversario non si dimostra superiore"

Il Toro gioca, il Milan vince. Serata amara per i ragazzi di Juric che capitolano al 13' su calcio d'angolo e non riescono a rimontare un Milan tutt'altro che irresistibile. Come in occasione del match contro il Napoli, i granata hanno giocato alla pari senza raccogliere i frutti della loro prestazione. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata sulla partita.