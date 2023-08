Milan-Torino 4-1, l’analisi dei gol: rossoneri straripanti, granata in difficoltà

Il Torino cade in casa del Milan in una vittoria ampiamente meritata dai rossoneri. I granata sono apparsi in difficoltà sin dal primo minuto contro la squadra di Pioli, che - al di là di due rigori molto dubbi - hanno vinto dominando la sfida e dando l'impressione di essere una squadra di ottimo livello. Il Milan, infatti, aveva più gamba e più qualità dei granata, che hanno spesso patito l'uno contro uno con i rossoneri.