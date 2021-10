Napoli-Torino 1-0, le reazioni social: “Sfortunati, ma siamo vivi”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla sconfitta di misura a Napoli

Il Toro torna dopo la sosta e subisce un’altra sconfitta in extremis a Napoli. Il gol decisivo è di Osimhen, che per tutta la partita ha ingaggiato un duello all’ultimo sangue con Bremer. I commenti dei tifosi granata sono a metà tra la soddisfazione per l’ottima prestazione e la delusione per aver visto un’altra punizione troppo severa per il Toro. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata: