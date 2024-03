Napoli-Torino 1-1, Paro in conferenza: “Un punto molto importante”

Le dichiarazioni del vice allenatore granata al termine della sfida contro gli azzurri valida per il 28° turno di Serie A

Al termine di Napoli-Torino, gara valida per il 28° turno di Serie A, il tecnico granata in seconda Matteo Paro - dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster - ha commentato il match anche in conferenza stampa. Di seguito le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Perchè Sanabria in panchina? "Tonny ha avuto un paio di giorni di influenza, mentre Pellegri lo abbiamo visto allenarsi bene e con energia".

La differenza tra la partita dell'andata e quella di oggi? Qui avete sofferto di più... "Oggi il Napoli ha mosso la palla con intensità, tecnica e personalità. Sicuramente ha fatto una partita molto migliore dell'andata e ci ha costretti in determinate situazioni a difendere più bassi".

Che cosa avete detto a Sanabria? Sembra avere un conto aperto col Napoli. "Siamo contenti per lui, il calcio è così. In altre partite gli era andata male, stasera entra e fa gol. Un'iniezione di fiducia per lui, siamo contenti".

Una valutazione su Gineitis e su Milinkovic-Savic?"Per Gine non era semplice, per me può migliorare ancora nel riconoscere determinate situazioni di gioco. Ma sta migliorando, sta facendo esperienza contro giocatori di livello. Può sicuramente migliorare. Vanja sta facendo un percorso importante. Sono molto contento per lui, è un leader dello spogliatoio. In tante partite ha fatto bene, in altre un pochino peggio, ma stasera ha fatto bene, sta lavorando tanto e se lo merita".

Il Torino sta continuando a fare molto bene, coltivate un sogno europeo?"Siamo ancora abbastanza attaccati, dobbiamo fare più punti possibili. Ci sono dieci partite e tanti punti a disposizione, vogliamo arrivare il più in alto possibile".

Bellanova è pronto per andare all'Europeo? "Sta crescendo tanto, sta migliorando ancora tanto. Sulla Nazionale non so dire, deciderà Spalletti, secondo me è migliore di me nel vedere le caratteristiche dei giocatori e nel capire se quelle di Bellanova sono adatte a quello che vorrà fare".

Un solo punto in classifica ma è di peso enorme per la fiducia... "Io penso che sia un punto importante. I ragazzi erano molto contenti, fare un punto qui contro una squadra in salute e forte andando sotto non è scontato e non è semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato unione e tranquillità nei momenti difficili, hanno difeso tutti e lavorato tutti. Sicuramente possiamo migliorare dal punto di vista del gioco, ma è sicuramente un punto molto importante".

La decisione di mettere Sanabria era tutta tua o condivisa con Juric?"Pellegri stava calando fisicamente e insieme abbiamo deciso di cambiarlo, è andata bene".

Sazonov è entrato all'ottantesimo, lui e Kvara si conoscono bene. L'obiettivo era proprio frenarlo? "Sì, lo abbiamo messo sapendo che lo conosce bene... (sorridendo). Lui è uno che sta lavorando tanto e ha avuto l'opportunità di giocare contro un suo connazionale. Sicuramente l'obiettivo era fermare Kvara per quanto possibile, poi lo hanno spostato e abbiamo dovuto cambiare".

Soddisfatto della tenuta difensiva della squadra? "Abbiamo la caratteristica di cercare il duello. Il Napoli ha giocato parecchio nella nostra metà campo perchè ha giocatori con una tecnica elevata. Secondo me Buongiorno ha fatto un'ottima partita togliendo la profondità a Osimhen che è una delle sue caratteristiche più importanti. In determinate situazioni abbiamo pagato qualcosa ma contro giocatori di questo tipo qualcosa scappa. Però, in difesa, abbiamo cercato di limitare il più possibile il Napoli".

