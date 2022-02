Nazionali, Brasile-Paraguay 4-0: Sanabria dice addio ai Mondiali in Qatar

La selezione del CT Guillermo Schelotto con soli 13 punti raccolti in 16 partite è matematicamente fuori dai Mondiali

Il Paraguay di Antonio Sanabria dice addio ai Mondiali in Qatar. Nello stadio Mineirão, a Belo Horizonte, questa notte il Paraguay è stato sconfitto per 4-0 dal Brasile (già qualificato): decisive sono state le reti di Raphinha, Coutinho, Antony e Rodrygo. Sanabria - partito dalla panchina - è entrato in campo solo al 23’ del secondo tempo, al posto di González. A due gare dalla fine nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, il Paraguay è matematicamente fuori: troppo pochi i 13 punti raccolti nelle 16 partite fin qui disputate dalla selezione allenata dal CT Guillermo Schelotto. Terminati gli impegni con la propria Nazionale, ora Sanabria tornerà a Torino per rimettersi immediatamente a disposizione di Ivan Juric in vista della gara con l'Udinese in programma domenica alle 18 alla Dacia Arena.