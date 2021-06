Nazionali, Costa d’Avorio-Burkina Faso 2-1: super esordio per Singo

Subito titolare ed in campo 90' il laterale classe 2000. E diversi tifosi ivoriani lo eleggono migliore in campo sui social

Buona la prima per Wilfried Singo, che all'esordio con la nazionale ha subito centrato una vittoria in amichevole. Un successo di misura maturato in extremis per la Costa d'Avorio, sotto 1-0 per larga parte dell'incontro. I padroni di casa hanno quindi trovato il pareggio al 72' ed acciuffato la vittoria addirittura al 97'. Subito una maglia da titolare per Wilfried Singo alla sua prima apparizione con la selezione ivoriana. Nel complesso molto positiva la prestazione del giocatore granata, che ha mostrato ottime doti soprattutto in fase offensiva. Ancora qualcosa da registrare in fase di copertura o nelle letture difensive, ma il bilancio della gara resta molto positivo. Tanto che, sui social, diversi tifosi ivoriani hanno indicato Singo quale migliore in campo. Il prossimo appuntamento per la selezione della Costa d'Avorio sarà sabato 12: in programma l'amichevole contro il Ghana. E per il laterale di proprietà granata sarà una ghiotta occasione per continuare a dimostrare tutto il suo valore.