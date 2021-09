Nazionali, Georgia-Kosovo 0-1: Vojvoda in campo per 90 minuti

Il Kosovo vince la terza partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Mergim Vojvoda in campo dal 1' di gioco

Finisce 0-1 la gara tra Georgia e Kosovo, partita valida per le qualificazioni dei mondiali in Qatar del 2022. L'unica rete del match che ha consentito a Vojvoda e compagni di portarsi a casa i primi tre punti è stata messa a segno da Khocholava, autogol realizzato al 18° minuto del primo tempo. Ne è arrivata un'altra al minuto 84, ma è stata subito annullata per fuorigioco. Nella ripresa la Georgia ha cercato il gol del pareggio, ma sono state essenziali le chiusure da parte della linea difensiva kosovara. Il CT Challandes ha optato per un classico 4-3-3, lanciando Mergim Vojvoda dal 1' di gioco. Il difensore granata ha giocato da terzino destro nella difesa a quattro, posizione occupata spesso anche nel Torino. Da parte di Vojvoda qualche buona chiusura nelle retrovie. Bene in difesa, ma in avanti pochi spunti da parte del kosovaro. Il giocatore granata è rimasto in campo per l'intera durata del match. Dopo la vittoria, Vojvoda e compagni saranno iimpegnati ancora il 5 settembre contro la Grecia e l'8 settembre contro la Spagna.