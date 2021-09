Nazionali, Kosovo-Grecia 1-1: per Vojvoda 90 minuti e un cartellino giallo

Il Kosovo perde la quarta partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Mergim Vojvoda in campo dal 1' di gioco

Finisce 1-1 la gara tra Kosovo e Grecia, partita valida per le qualificazioni dei mondiali in Qatar del 2022. Le reti che hanno deciso il match sono state messe a segno entrambe nei minuti di recupero: quella di Douvikas del primo tempo (per la Grecia), mentre quella di Muriqi (per il Kosovo) del secondo tempo. Vojvoda e compagni hanno faticato parecchio ieri sera, soprattutto il reparto difensivo. Poco partecipe anche l'attacco kosovaro: un solo tiro in porta, quello del gol del pareggio. Il CT Challandes ha optato per il solito 4-3-3, lanciando Mergim Vojvoda ancora una volta dal 1' di gioco. Il difensore granata ha giocato da terzino destro nella difesa a quattro, posizione occupata spesso anche nel Torino. Vojvoda è rimasto in campo per l'intera durata del match, prendendosi anche un cartellino giallo al 53'. Per il Kosovo arriva il primo pareggio e il prossimo impegno sarà l'8 settembre contro la Spagna.