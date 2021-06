Linetty, la Polonia per rilanciarsi: anche in chiave calciomercato

Oggi alle 18 la Polonia ospita l'Islanda nell'ultima amichevole prima di Euro2020: per il granata è un'occasione per mettersi in mostra

Giornata di amichevoli internazionali quest'oggi per Karol Linetty , che alle 18 sarà protagonista con la sua Polonia in un match che vedrà Lewandowski e compagni sfidare l'Islanda nell'ultimo impegno amichevole prima dell'esordio a Euro2020, che avverrà il prossimo 14 giugno contro la Slovacchia. Un'occasione per mettere minuti nelle gambe anche per la mezz'ala granata, che con la sua Nazionale avrà l'opportunità di rilanciarsi dopo un'annata con più ombre che luci al Torino.

LINETTY - Ancora da definire il futuro della mezz'ala classe 1995, che quando tornerà sotto la Mole troverà in panchina un tecnico esigente come Ivan Juric. Il mister croato infatti, salvo sorprese, punterà sul 3-4-2-1 che ha caratterizzato la sua ultima esperienza al Verona e dunque Linetty - che di ruolo fa la mezz'ala in un centrocampo a tre o a cinque - potrebbe rischiare di finire ai margini del progetto tecnico del Torino. Motivo in più per l'ex Sampdoria per mettersi in mostra con la sua Polonia da qui alla fine dell'Europeo: l'obiettivo è quello di tornare ai livelli di un anno fa, quando il club granata lo strappò alla società di Massimo Ferrero per 7,5 milioni di euro. Una cifra importante, che il Torino spera di recuperare almeno parzialmente nel caso in cui Linetty dovesse lasciare il club già questa estate. Le cose dipenderanno pure dal rendimento della mezz'ala con la sua Nazionale: a partire già dall'amichevole di questa sera, match in cui il numero 77 granata spera di trovare minuti per mettersi in evidenza tra le fila della selezione allenata da Paulo Sousa.