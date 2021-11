Nazionali, oggi in campo con le nazionali Zima, Milinkovic-Savic e Lukic

Gli impegni con le Nazionali dei giocatori del Torino

Nella giornata di oggi, giovedì 11 novembre, a scendere in campo saranno 3 giocatori del Torino, ma con le maglie delle Nazionali: in campo alle 18:30 - all'Andrův Stadium di Olomouc - il difensore granata David Zima con la maglia della Repubblica Ceca, nell'amichevole contro il Kuwait, mentre alle 18:00 - allo Stadio Stella Rossa di Belgrado - la Serbia del portiere del Toro Vanja Milinkovic-Savic e del numero 10 granata Sasa Lukic scenderà in campo in un'amichevole contro il Qatar. Per il Torino di Juric, ad eccezione - ovviamente - dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, sarà in programma una nuova seduta di allenamento.