Nazionali, oggi Kazakistan-Danimarca: qualificazioni a Euro Under 21 per Warming

Dopo le presenze con il gruppo Under 20, l'attaccante granata è stato convocato con la Nazionale Under 21 della Danimarca

GIRONE I – Warming e compagni disputeranno contro il Kazakistan la prima partita delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, che disputeranno in Georgia e Romania. Le prime classificate di ogni gruppo strapperanno il pass diretto per la competizione insieme alla miglior seconda complessiva, le altre seconde faranno uno spareggio per giocarsi gli ultimi 4 posti. La classifica del gruppo I, in cui è inserito la Danimarca, al momento non ha abbastanza dati per fornire i primi verdetti. Il Belgio ha iniziato senza sbavature e guida a 6 punti, ma è l'unica squadra ad aver disputato due partite, contro Kazakistan e Turchia. Attendono ancora di esordire Danimarca e Scozia.